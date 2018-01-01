لاعب ليفربول السابق: صلاح لاعب الموسم الواحد

صلاح حتى الآن يقدم موسماً مميزاً رغم البداية البطيئة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تنبأ جاسون ماكتير، لاعب ليفربول السابق، أن النجم الحالي للفريق محمد صلاح لن يكون قادراً على تكرار حصيلته التهديفية التي وصل لها الموسم الماضي.

وسجل صلاح الموسم الماضي 44 هدفاً في كل المسابقات مع ليفربول، وحتى الآن وصل إلى 13 هدفاً بالموسم الحالي.

وقال ماكتير في حوار مع موقع "يور بروموشنل كود": "كلوب كان يدرك أن عليه تغيير خططه التكتيكية لأن الخصوم عرفوها وتحول إلى 4-2-3-1 بدلاً من 4-3-3 والثلاثي الهجومي الشهير ودفع بمهاجم إضافي". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "سيكون صعباً على صلاح التأقلم مع مركز رأس الحربة الصريح، ولهذا تراجعت عروضه قليلاً هذا الموسم، وإن كان على صعيد الأرقام من الصعب الجدال في الأمر لأنه يتصدر الهدافين وفي مستوى رائع".

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اختر فريقك الخماسي بين نجوم مانشستر يونايتد وليفربول🧐 pic.twitter.com/VEJVasFoYH — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

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وواصل: "أتمنى أن يكرر ما فعله الموسم الماضي ولكن برأيي كان موسماً استثنائياً ليس أكثر، لا يمكنك أن تسجل 44 هدفاً مرة أخرى، ولكن لو سجل 30 بالموسم للسنوات القادمة سيكون أمراً عظيماً".

وختم اللاعب السابق للريدز: "الجميع يقارنه بميسي ورونالدو وهذا غير عادلاً بحقه لأن هؤلاء يمتلكون الاستمرارية لعدة سنوات، ولكنه يضع لنفسه تطلعات كبرى".

وستكون الأنظار مسلطة على صلاح مساء اليوم، الأحد، عندما يستضيف ليفربول مانشستر يونايتد في قمة الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.