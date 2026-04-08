ماغينتا أم بث عبر التلفزيون المجاني لمباراة شتوتغارت II ضد إس إس في أولم اليوم مباشرة: من الذي يعرض/يبث دوري الدرجة الثالثة يوم الأربعاء على التلفزيون والبث المباشر؟

في إطار أسبوع المباريات الإنجليزية، تشهد الدرجة الثالثة يوم الأربعاء مواجهة بين فريق شتوتغارت الثاني وSSV أولم. على SPOX ستجدون كل ما يتعلق بالبث التلفزيوني والبث المباشر.

يستضيف فريق شتوتغارت الثاني (VfB Stuttgart II) فريق إس إس في أولم (SSV Ulm) اليوم الأربعاء (8 أبريل) عند الساعة 19:00. وتُقام المباراة على ملعب GAZi في فالداو.

SPOXيكشف لكم في هذا المقال كيف يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر.

من كان يأمل في بث عبر القنوات المفتوحة سيصاب للأسف بخيبة أمل. فالقنوات العامة لا تعرض أيًا من مباريات الجولة 32، وبالتالي لا تعرض أيضًا المواجهة بين شتوتغارت الثاني وأولم.

بدلاً من ذلك، تتكفل MagentaSport بالأمر. إذ يوفر مزود القناة المدفوعة بثًا موحدًا (كونفرنس) ومباراة منفردة. كما توفر بديلًا عروض راديو المشجعين الخاصة بكلٍ من ناديي الدرجة الثالثة.

مواضيع الأسبوع: ماذا حدث لدى شتوتغارت الثاني؟

في عطلة نهاية الأسبوع، خطا الفريق الرديف لفريق شتوتغارت خطوة كبيرة نحو البقاء. أمام المنافس المباشر إس إس في يان ريجنسبورغ، حقق فوزًا بنتيجة 3:1. وسجل الأهداف كلٌّ من نواه دارفيتش وعبدينيغو نانكيشي الذي أحرز هدفين. 

مواضيع الأسبوع: ماذا حدث مع إس إس في أولم؟ 

في المقابل، حقق أولم نتيجة لافتة أمام فريق فيرل المرشح للصعود. وفاز «السباتزن» بفضل رجل المباراة نيكلاس كولّه بنتيجة 1:0. 

فف بي شتوتغارت II ضد إس إس في أولم: موعد انطلاق المباراة

الدوري الألماني الدرجة الثالثة - 3. Liga

فف بي شتوتغارت II ضد إس إس في أولم: التشكيلات

تشكيلات شتوتجارت 2 ضد أولم

شتوتجارت 2Home team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-3

Home team crestUMF
1
F. Hellstern
29
D. Nothnagel
13
تيم كوهلر
24
C. Olivier
16
L. Meyer
17
أبدينيغو نانكيشي
26
جوستين ديل
10
N. Sessa
8
S. Di Benedetto
31
نوح درويش
27
M. Ouro-Tagba
39
كريستيان اورتاج
14
دينيس دريسل
18
L. Bazzoli
3
N. Vukancic
19
جوناثان ماير
32
N. Koelle
20
ميرنيس بيبيتش
23
M. Brandt
11
D. Chessa
9
L. Roeser
43
ليون داجاكو

3-4-3

UMFAway team crest

VFB
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • N. Willig

UMF
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • P. Dotchev

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

فف بي شتوتغارت II ضد إس إس في أولم: المستوى

VFB
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

UMF
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

فف بي شتوتغارت II ضد إس إس في أولم: حصيلة المواجهات المباشرة

VFB

آخر 5 مباريات

UMF

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

شتوتغارت II ضد إس إس في أولم: الجداول

