أليجري: غضب ديبالا طبيعي وهذا هو موقف كوادرادو من الجراحة

ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس يتفهم أسباب غضب باولو ديبالا أثناء خروجه من مباراة البيانكونيري أمام روما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شدد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس على ضرورة التركيز والاستمرار على الأداء الحالي للفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق بطل الدوري الإيطالي عقب الفوز على روما مساء الأمس السبت.

وقال أليجري: "لم نحقق الفوز بأي شيء بعد، لقد وصلنا للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا ونحن أبطال الشتاء في الدوري الإيطالي".

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وأضاف عن مواجهة روما والمباريات المقبلة: "علينا أن نصل لمواجهة نابولي ونحن لدينا أكبر كم ممكن من النقاط، واليوم كان الحارس رائعًا والفريق كله كان جيدًا".

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وأكمل عن ديبالا: "من الطبيعي أن يكون غاضبًا لأنه يغادر الملعب، لكنه خاض مباراة جيدة للغاية، وكل ما في الأمر أنني كنت بحاجة للاعب بخصائص مختلفة في الملعب".

واختتم تصريحاته بالكشف عن موقف كوادرادو من الجراحة: "الأطباء سيحددون كل شيء في الساعات المقبلة، يوم الإثنين ربما يحددون إذا ما كان سيخضع لجراحة أم لا".