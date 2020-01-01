ماسكيرانو: ميسي يمنح برشلونة الأفضلية أمام أي فريق

خافيير ماسكيرانو نجم فريق برشلونة السابق يشيد بمواطنه ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني قبل مواجهة بايرن ميونخ.

أشاد النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة السابق بمواطنه ليونيل ميسي قائد الفريق، وبما يقدمه رفقة النادي خلال السنوات الماضية.

جاء هذا قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ، والتي أكد أن برشلونة لديه القدرة على الفوز بها لو تحكم في مجرياتها، وكان ميسي في أفضل أحواله.

وقال ماسكيرانو: "بايرن ميونخ فريق جيد للغاية ولديه قوة بدنية كبيرة، لكن في مباراة واحدة يمكن لأي شيء أن يحدث، وأنا لدي الكثير من الثقة في قدرات برشلونة".

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وأضاف: "برشلونة يحتاج للتحكم في أحداث المباراة لأن الفريق يعاني أحيانًا في الدفاع بمناطقه، ولو تحكم في اللقاء سيصبح كل شيء معتمدًا في الأساس على الفرديات".

وأكمل: "ميسي هو السبب الأساسي لقدرة برشلونة في الفوز على أي فريق، وهو يعرف أن النادي أمامه مواجهتين فقط بعد تلك في دوري أبطال أوروبا، والجميع شاهد رغبته أمام نابولي، والتي انتقلت للكل".

وأنهى تصريحاته: "لا أعلم إذا ما كان لاوتارو مارتينيز هو البديل المثالي بالنسبة للويس سواريز، لكن ما أعرفه أنه جيد للغاية ويعرف كيف يلعب مع ميسي في المنتخب الوطني".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد وصل لربع النهائي بعد التغلب على نابولي، بينما وصل بايرن ميونخ لهذا الدور بعد التفوق على تشيلسي.