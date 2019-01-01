ماسكيرانو: المنتخب الأرجنتين ليس ملكًا لشخص بعينه وإيكاردي لا يستحق الفرصة

خافيير ماسكيرانو نجم منتخب الأرجنتين المعتزل دوليًا يؤكد أن إيكاردي لا يستحق فرصة مع الفريق بعد كل ما بدر منه.

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جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماسكيرانو وأكد خلالها أن إيكاردي يقوم بأمور لا تتناسب مع التواجد في المنتخب الأرجنتيني.

وقال ماسكيرانو: "ماورو إيكاردي تناول الطعام على مائدتنا لكنه ينكر ذلك، لا يمكنني تحليل تصريحاته أو أخذ مقتطفات منها ضد نفسي".

👕 أوجوستين ألميندرا

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غاب عن بطولة سودا أمريكانا للإصابة، ولكن ينتظر تألقه في بولندا.

لاعب مطلوب في عديد الأندية في أوروبا، وعلى رأسها نابولي،، يتميز بلمسة مميزة وقدرة على التمرير والضغط العالي. pic.twitter.com/tI6K2tTGyk — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "سألتموني إذا ما كنت قد رحبت به في المنتخب من قبل، وإجابتي هي أن المنتخب الأرجنتيني ليس ملكًا لشخص بعينه".

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وأكمل: "هؤلاء الذين لعبوا لفترات طويلة في المنتخب الأرجنتيني قاموا بذلك لأنهم كانوا يستحقون التواجد في كل مباراة لعبوها، ليس لأنهم لديهم سلطة ما".

جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد تم استبعاده من قائمة المنتخب الأرجنتيني التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا بعد أسابيع في البرازيل.