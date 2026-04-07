ماريو بين يستمتع بالتطور الذي يمرّ به غجيفاي زيخييل (21 عامًا). فقد اختار محلل ESPN لاعب وسط إف سي أوتريخت ومنتخب هولندا تحت 21 عامًا ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة به لصالح دي تلغراف.

خاض زيخييل هذا الموسم 43 مباراة رسمية مع أوتريخت. وسجّل خلالها ثمانية أهداف وقدّم سبع تمريرات حاسمة.

إضافة إلى ذلك، بات ابن روتردام واحدًا من ركائز منتخب هولندا تحت 21 عامًا. وقد لعب زيخييل بالفعل عشر مباريات دولية على مستوى الفئات السنية مع ذلك المنتخب.

ويرى بين أن اللاعب الذي يجيد اللعب بالقدم اليمنى يتطور أسبوعًا بعد أسبوع. وقال: «غجيفاي زيخييل يترك لديّ انطباعًا أفضل باستمرار. لقد أُعير من فينورد إلى سبارتا، والآن إلى إف سي أوتريخت».

وأضاف: «إنه ديناميكي، قوي بالكرة، ومن دون كرة يمتلك عمقًا كبيرًا للغاية. كما أن الالتحامات الدفاعية بات يجيدها أكثر فأكثر. في الإريديفيزي سجّل سبع مرات، وإلى جانب ذلك لديه أربع تمريرات حاسمة. أرقام جميلة للعودة إلى فينورد خطوةً إلى الوراء»، بحسب تقييم بين.

بعد هذا الموسم، سيعود زيخييل من حيث المبدأ إلى دي كويب. ولديه عقد مع فينورد حتى منتصف عام 2028.

وبحسب ترانسفر ماركت، تبلغ قيمة زيخييل حاليًا 7 ملايين يورو. وخاض بقميص فينورد حتى الآن 16 مباراة، قدّم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة.