بالوتيلي يحل مشكلة نيس مع مارسيليا ويقترب من الرحيل

النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب فريق نيس يحل أزمة فريقه مع مارسيليا ويقترب من الرحيل خلال يناير الجاري لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود تفاهم كبير وصل له كلًا من نيس ومارسيليا فيما يتعلق بانتقال اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي خلال يناير الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن الخلافات التي أوقفت الصفقة تم تجاوزها في الساعات الأخيرة ليقترب اللاعب من الرحيل عن نيس.

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وسينتقل بالوتيلي لصفوف مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ويوقع على عقود لمدة ستة أشهر أي حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيحصل اللاعب على مبلغ مالي يعادل تقريبًا الثلاثة ملايين يورو كراتب على تلك الفترة التي سيمضيها مع مارسيليا حتى نهاية الموسم.

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ويفكر مارسيليا في تمديد تعاقد اللاعب حال ظهر بشكل طيب لما هو أبعد من الموسم الجاري ليستفيد من قدراته وخبرته الكبيرة في ظل احتكار باريس سان جيرمان للمنافسة على الدوري.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن خلافات حادة كانت قد وقعت بين الثلاثة أطراف بالوتيلي ونيس ومارسيليا وهدد نيس برفض الصفقة.