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لم يعد هناك مفر أمام شركة الأهلي من رحيل المدرب مارينو بوسيتش، في ظل الضغط الجماهيري الكبير وبداية ظهور خلافات مع اللاعبين على السطح كذلك، فكشفت لنا صحيفة "الميدان الرياضي" عن الجديد في هذا الشأن.

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ما القصة؟

جمهور الأهلي توقع أن تصدر شركة النادي خلال التوقف الدولي الحالي قرار بإقالة المدرب مارينو بوسيتش، في ظل تراجع الأداء والنتائج، لكن حتى وقتنا هذا، لم يحدث.

فيما كانت المفاجأة بنشوب خلاف بين بوسيتش ومدافع الراقي ريان حامد، خلال مران أول أمس الأحد، ما دفع الأول لنهاية الحصة التدريبية قبل موعدها.

من هنا زاد أكثر الضغط الجماهيري لمطالبة شركة النادي بسرعة رحيل المدرب، في ظل فقدانه السيطرة على لاعبيه واهتزاز الثقة بين الطرفين.

مدرب أوروبي في الطريق

الجديد في هذا الشأن كشفته صحيفة "الميدان الرياضي"، حيث أكدت أن شركة الأهلي أتمت اتفاقها مع مدرب أوروبي جديد، دون الكشف عن اسمه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الجديد سيأتي بجهازه المساعد بالكامل لتولي مهام عمله بشكل رسمي في غضون شهر، أي مع حلول منتصف ديسمبر المقبل.

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محلي قد يدير كلاسيكو النصر

على جانب آخر، أوضح الإعلامي عمار باحكيم أن هناك فكرة في الأهلي حاليًا، قد تؤول لرحيل بوسيتش قبل كلاسيكو النصر المرتقب في 20 من نوفمبر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2026-27.

بحسب باحكيم، فإن المدرب الوطني محمد مسعد مرشح خلافة بوسيتش مؤقتًا، لإدارة كلاسيكو العالمي، لكنه شدد على أنها مجرد فكرة حتى الآن.

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ويزعم باحكيم أن رحيل بوسيتش قد اقترب بالفعل، عطفًا على قرار الرئيس التنفيذي للنادي فابريس بوكيه بتنصيب نفسه مديرًا رياضيًا بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع آخر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة هدفها حسم ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن دون انتظار المدير الرياضي.

جدير بالذكر أن بوسيتش قاد الراقي الموسم الجاري في 18 مباراة، فاز في 11 منها، وتعادل في اثنتين، بينما خسر خمسة لقاءات أخرى.

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ويحتل الراقي حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، وتلقي الهزيمة في أربعة لقاءات.

أما في النخبة الآسيوية، فتحل كتيبة مارينو بوسيتش المركز السادس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ثماني نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.