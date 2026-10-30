"يجب أن تخجل من سؤالك"!.. مارينو بوسيتش ينفعل على صحفي بعد هزيمة الأهلي الصادمة أمام الشباب

انفعل الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، على أحد الصحفيين؛ وذلك بعد مباراة نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة.

الأهلي خسر (1-6) ضد مضيفه الشباب؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبعد المباراة؛ وجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى بوسيتش في المؤتمر الصحفي، بخصوص ما إذا كانت مباراة الشباب هي الأخيرة له مع الأهلي.

بوسيتش رد على هذا الصحفي بشكل عنيف للغاية؛ حيث قال: "يجب أن تخجل من سؤالك"!.

لكن.. المدير الفني اعترف أيضًا، أن الفريق الأهلاوي ارتكب العديد من الأخطاء ضد الشباب؛ الأمر الذي أدى إلى الخسارة الكبيرة، والتي وصفها بغير المتوقعة.

وأعرب بوسيتش عن تفهمه لغضب جماهير الأهلي؛ مشددًا على أنه من حق عشاق النادي أن يعبروا عما يشعرون به، بعد هزيمة الشباب.