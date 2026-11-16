هل اقتربت إقالته؟ .. مارينو بوسيتش يغادر مران الأهلي "غاضبًا"

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يبدو أن هناك أزمة ما شهدتها الحصة التدريبية للأهلي أمس الأحد، بقيادة المدرب مارينو بوسيتش، دفعت الأخير للغضب!

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ما القصة؟

الراقي يواصل تدريباته، استعدادًا لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي، حيث يلتقي بالنصر في 20 من نوفمبر الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة.

هذا الموعد الذي يعقب نهاية التوقف الدولي لنوفمبر الجاري بـ48 ساعة فقط، كان من اختيار المدرب مارينو بوسيتش، بحسب ما زعم الصحفي فيصل زيد، رغم أنه غير مناسب سواء للراقي أو العالمي.

ورغم ضيق الوقت في الاستعداد لكلاسيكو مهم كالأهلي والنصر إلا أن الأمور في مران الراقي لا تسير على ما يرام، بحسب ما كشف فيصل زيد أيضًا..

غضب بوسيتش

جمهور الأهلي عبر تطبيق "سناب شات" وجه أسئلته لفيصل زيد بشأن ما يدور خلف الكواليس في الأهلي، ليفاجئهم قائلًا: "بوسيتش غادر أمس نص التمرين زعلان ما كمله".

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ولم يكشف زيد سبب غضب المدرب، وما إذا كانت أزمة ما قد نشبت بينه وبين اللاعبين أم أن أحد مسؤولي النادي متورطين في المشكلة.

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لكن في الوقت ذاته، قبل ساعات من تلك الأزمة، أكد فيصل زيد أن موعد إقالة بوسيتش غير معلوم تمامًا، في ظل عدم وجود مؤشرات قوية من قِبل شركة الأهلي بشأن اتخاذ تلك الخطوة.

استياء جمهور الأهلي من بوسيتش

بالتزامن مع انتشار أنباء غضب المدرب في مران الراقي، بدأ جمهور الأهلي يضغط بقوة على شركة النادي لاتخاذ قرار إقالته في أقرب وقت ممكن.

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الجمهور عبر منصة "إكس"، أطلق وسمًا بعنوان "التصحيح يبدأ بطرد بوسيتش"، حيث طف الكيل بهم بالأساس منذ الهزيمة الثقيلة في الجولة الـ12 من دوري روشن أمام الشباب بسداسية مقابل هدف وحيد.

الجمهور من البداية وحتى قبل أن تطأ أقدام بوسيتش جدة لم يكن موافقًا على خطوة رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق الموسمين الماضيين للتتويج بطلًا بدوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي.

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لكن يايسله رحل بعدما فسخ عقده من طرف واحد، متجهًا لتدريب نيوكاسل، وسط مزاعم بشأن غضبه من عرض التجديد المقدم له من شركة النادي.

بالعودة لبوسيتش، فقد قاد الراقي الموسم الجاري في 18 مباراة، فاز في 11 منها، وتعادل في اثنتين، بينما خسر خمسة لقاءات أخرى.

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ويحتل الراقي حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، وتلقي الهزيمة في أربعة لقاءات.

أما في النخبة الآسيوية، فتحل كتيبة مارينو بوسيتش المركز السادس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ثماني نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.