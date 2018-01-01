النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد يثير قلق الجماهير بإصابة ماريانو دياز

التعليقات()
Getty
ريال مدريد يعلن في بيان رسمي عن وجود مشكلة عضلية في فخذ لاعبه ماريانو دياز.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض لاعبه ماريانو دياز للإصابة وغيابه عن مواجهات الفريق المقبلة سواء في بطولة الدوري الاسباني أو كأس ملك اسبانيا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله أن اللاعب خضع للكثير من الفحوصات الطبية للتوصل لنتيجة للمشاكل التي يعاني منها.

وكتب النادي في البيان: "بعد أن تم فحص لاعبنا ماريانو دياز عن طريق خدمات ريال مدريد الطبية تم تشخيص اصابته بأنه لديه التهابات في الأعصاب الخاصة بالفخذ، ولا نزال في انتظار التقييم".

اختيارات المحررين

برشلونة يوضح حقيقة الاتفاق مع رابيو

وكان اللاعب قد عانى من إصابات عديدة في الفترة الماضية، حيث تعرض لإصابة عضلية أبعدته لمدة شهرًا كاملًا في بداية الموسم، ثم أصيب قبل كأس العالم للأندية ليتغيب عن مباريات البطولة.

وشارك اللاعب في 13 مباراة مع ريال مدريد في هذا الموسم بواقع 502 دقيقة كإجمالي، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا فقط كان بدوري أبطال أوروبا.

تحليل| مانشستر يونايتد وبورنموث.. ناقوس على هامش الاحتفالية

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لريال مدريد عائدًا من ليون في الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو بعد ان انتقل لصفوف الفريق الفرنسي مقابل ثمانية ملايين في الصيف السابق.

الموضوع التالي:
الهلال يدرس استغلال تواجد الأرجنتيني جوميز في دبي والتعاقد معه
الموضوع التالي:
حارس مرمى بيرو يقترب من الدوري السعودي
الموضوع التالي:
نادي إنبي: علي ماهر رفض انتقال حمدي فتحي للأهلي
الموضوع التالي:
مبابي يتفوق على زيدان في سباق شخصية العام بفرنسا
الموضوع التالي:
جول 25 - رشيد غزال: عام 2018 كان صعبًا بالنسبة لي وأتمنى التحسن مع ليستر
إغلاق