ريال مدريد يثير قلق الجماهير بإصابة ماريانو دياز

ريال مدريد يعلن في بيان رسمي عن وجود مشكلة عضلية في فخذ لاعبه ماريانو دياز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض لاعبه ماريانو دياز للإصابة وغيابه عن مواجهات الفريق المقبلة سواء في بطولة الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله أن اللاعب خضع للكثير من الفحوصات الطبية للتوصل لنتيجة للمشاكل التي يعاني منها.

وكتب النادي في البيان: "بعد أن تم فحص لاعبنا ماريانو دياز عن طريق خدمات ريال مدريد الطبية تم تشخيص إصابته بأنه لديه التهابات في الأعصاب الخاصة بالفخذ، ولا نزال في انتظار التقييم".

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وكان اللاعب قد عانى من إصابات عديدة في الفترة الماضية، حيث تعرض لإصابة عضلية أبعدته لمدة شهرًا كاملًا في بداية الموسم، ثم أصيب قبل كأس العالم للأندية ليتغيب عن مباريات البطولة.

وشارك اللاعب في 13 مباراة مع ريال مدريد في هذا الموسم بواقع 502 دقيقة كإجمالي، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا فقط كان بدوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لريال مدريد عائدًا من ليون في الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو بعد أن انتقل لصفوف الفريق الفرنسي مقابل ثمانية ملايين في الصيف السابق.