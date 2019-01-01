ماروتا يوضح حقيقة الاتفاق مع فلامنجو حول جابيجول

بيبي ماروتا المدير الرياضي في نادي إنتر يوضح حقيقة الاتفاق مع فلامنجو البرازيلي حول جابيجول.

كشف بيبي ماروتا المدير الرياضي في صفوف نادي إنتر عن حقيقة الأنباء المنتشرة حول اتفاق ناديه مع نظيره البرازيلي فلامنجو لضم اللاعب جابرييل باربوسا بشكل نهائي.

جاء هذا في تصريحات صحفية مقتضبة أدلى بها ماروتا لصالح شبكة "جلوبو سبورت" ونفى خلالها وصول فريقه لأي اتفاق مع نظيره البرازيلي في الوقت الحالي.

وقال ماروتا في تصريحاته المقتضبة: "نحن في إنتر منفتحون نحو كل الخيارات المتاحة لكن في الوقت الحالي لم نتوصل لاتفاق بشأن أي شيء".

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت لعدم موافقة المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر على عودة جابيجول لصفوف النيراتزوري.

وذكرت تقارير أخرى أن الإدارة قد تحركت بالفعل وفقًا لإرادة كونتي من أجل التخلص من اللاعب وتوصلت لصيغة مناسبة مع نظيرتها في فلامنجو.

ولفت جابيجول الأنظار له خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع فريق فلامنجو وتحقيقه لكأس بطولة كوبا لبيرتادوريس على حساب ريفر بليت في اللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن جابرييل باربوسا يمضي في الوقت الحالي فترة إعارة في صفوف فلامنجو تنتهي بنهاية العام الجاري ومن المقرر عودته لإنتر بعدها.