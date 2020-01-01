ماروتا يكشف عن خطة إنتر في السوق الشتوية

مدير النادي يرد على الشائعات المتداولة

رد المدير التنفيذي لإنتر بيبي ماروتا على الأنباء المتداولة عن اقتراب النادي من إبرام أكثر من صفقة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وزعمت العديد من المصادر سواء في إيطاليا أو إنجلترا، أن إدارة الأفاعي أوشكت على ضم كريستيان إريكسن من توتنهام وأشلي يونج وأوليفييه جيرو من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وردًا على هذه الأنباء قال ماروتا لشبكة "DAZN": "في هذه اللحظة هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولنا، وأغلبها قصص غير حقيقية".

وأضاف "سوق الانتقالات الشتوية عادة ما تكون هادئة، فقط تتحرك من أجل الفرص النادرة، ونحن نعتزم إضافة المزيد من الجودة العالية للتشكيلة الحالية".

وعن إريكسن بالذات قال "احتمال مثير للغاية، وسيكون حرًا في يونيو، لكن في حقيقة الأمر لم نتفاوض معه أو مع ناديه بعد".

وفيما يخص أشلي يونج وجيرو، قال "لا يوجد أي تحرك وشيك، نحن نقيم موقفنا قبل التحرك نحو أي لاعب، وهناك أيضًا بعض الصعوبات يجب أخذها في الاعتبار".

وختم حديثه "لسنا في عجلة من أمرنا لإتمام صفقة غدًا أو يوم الإثنين، كل في ما في الأمر أننا ننتظر الفرصة المناسبة التي سيقدمها السوق".

وكان إنتر قد سقط في فخ التعادل أمام أتالانتا بهدف للكل في المباراة التي جرت على ملعب "جوسيبي مياتزا" في آخر ساعات السبت، ليبقى في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس قبل مباراته مع روما المقرر لها مساء الأحد في ختام الجولة الـ19 لجنة كرة القدم.