ماروتا يطمئن جماهير إنتر ميلان بشأن مستقبل إيكاردي

زوجة الأرجنتيني أثارت الجدل بين الجماهير بتصريحاتها الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طمأن بيبي ماروتا؛ مدير نادي إنتر ميلان الإيطالي، جماهير النيرازوري حول مستقبل مهاجم الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات حول التجديد.

زوجة الأرجنتيني كانت قد أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بعدما صرحت أنه لم يتم عرض أمر التجديد عليه، وأنه ينال خلال الفترة الحالية اهتمام عدد من الأندية الإسبانية. (طالع التصريحات)

وأوضح ماروتا، في تصريحاته لـ"La Domenica Sportiva": "على الجماهير ألا تقلق بشأن مستقبل إيكاردي في الإنتر، اللاعب يرغب في الاستمرار معنا وهذه رغبتنا كذلك".

وتابع: "ليس هناك أي داعٍ للحديث عن الجدل السائر حاليًا، هذا طبيعي في كرة القدم، خاصة عندما يقترب العقد من نهايته، لكن لن تكون هناك أي مشكلات في التجديد لإيكاردي، لأننا نريد استمراره معنا كما يريد هو، وهذا ما يبشرنا بعدم وجود أي أزمات وقت التجديد".

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وتهتم عدد من الأندية الإسبانية والإيطالية والإنجليزية وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس بالحصول على خدمات صاحب الـ25 عامًا، في ظل وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 110 مليون يورو، لكنه يمكن تفعيله للأندية غير الإيطالية فقط.

ويرتدي الأرجنتيني قميص النيرازوري منذ صيف 2013 عندما قدم إليه قادمًا من سامبدوريا الإيطالي، وشارك الموسم الجاري في 23 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع اثنين آخرين.