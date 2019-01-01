ماروتا يجدد الثقة في سباليتي ويصف صافرات الجماهير بصافرات الحب

ماروتا يقلل من شأن النتائج السلبية ويجدد الثقة في سباليتي ويعلن أن مباراة بارما ليست الفرصة الأخيرة له

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جيوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان حول مستقبل المدرب لوتشيانو سباليتي، حيث أكد أن المدرب الإيطالي يحظى بكامل الدعم من الإدارة.

ويأتي ذلك في أعقاب خسارتين متتاليتين في الدوري أمام تورينو وبولونيا، وتوديع بطولة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي على يد لاتسيو.

وحول ذلك، قال ماروتا: "بقاء سباليتي ليس محلًا للشك، مباراة بارما لن تكون هي الفيصل في بقائه أو رحيله، نحن نمر بموقف صعب ولكننا نستطيع الخروج منه"

وأضاف: "علينا التركيز في المباريات القادمة من أجل استعادة التوازن، لا زلنا في المركز الثالث وهذا ما يجب علينا الحفاظ عليه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "صافرات الجماهير بعد مباراة بولونيا كانت صافرات حب، هم مشجعون للفريق ومن الطبيعي أن يغضبوا بعد الخسارة، ولكن عليهم الثقة في أن لدينا إدارة قوية للخروج من المأزق"

وبخصوص ناينجولان قال ماروتا: "رادجا واجه صعوبة في الاستقرار معنا منذ البداية، ولكنه قام بما انتظرنا منه وقدم مستويات احترافية ومميزة في الفترة الأخيرة"

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واختتم ماروتا حديثه حول ماورو إيكاردي، حيث رأى أن مفاوضات تجديد عقده مع النيراتزوري لا يمكن أن تكون سببًا في تارجع مستواه، ومفسرًا ذلك بأنه يمتلك عقلية لاعب كبير ومحترف.