ماروتا يثير الغموض حول صفقات إنتر الشتوية

المدير التنفيذي للأفاعي يكشف آخر مستجدات قبل غلق السوق الشتوية

كشف المدير التنفيذي لإنتر بيبي ماروتا، عن آخر مستجدات النادي في بحثه عن أهدافه التي يبحث عنها قبل غلق الميركاتو الشتوي.

وعن سبب تعثر الصفقة التبادلية بين سبينازولا وماتيو بوليتانو، قال المسؤول السابق في يوفنتوس لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "كان هناك اهتمامي إعلامي مفرط لهذا الأمر، وبالنسبة سبينازولا، فقد عملت معه بالفعل في يوفنتوس".

وأضاف "في كرة القدم، قبل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، يجب أن تخضع المفاوضات لتقييمات على المستوى الفني والطبي والاقتصادي والجسدي".

وتابع "بعد الانتهاء من هذه التقييمات، لم يتمكن النادي في الاستمرار في الصفقة، وقد أخبرت زميلي في روما أننا لا يمكننا المضي قدمًا في ذلك".

وعن الصورة التي روجها نادي روما لعودة لاعبه السابق، قال ماروتا "نشر روما لصورة لاعب يخضع لفحص طبي لا يعود لنا، وسبينازولا لم يلتقط صورة معنا".

كبار إنجلترا يدخلون الصراع مع أتلتيكو مدريد على كافاني

وأكمل حديثه "بكل الاحترام الواجب، شرحنا لبوليتانو الوضع، ونحن محترفون ونعرف كيف نتعامل مع هذه الأمور، لذلك سنقوم بتقييم مستقبله معًا قبل غلق السوق".

في الوقت ذاته، سُئل عن آخر مستجدات صفقة لاعب وسط توتنهام كريستيان إريكسن، فأجاب "هو لاعب في توتنهام وعقده سينتهي في يونيو، لذلك من الناحية القانونية مصرح لنا برؤية وكيل أعماله في هذه الفترة".

وأضاف "من الصعب الجزم بأنه سيأتي هنا في يناير أو يونيو لأن هناك منافسة كبيرة ولا نعرف ماذا سيحدث".

وفي الختام سُئل عما إذا كان استمرار بوليتانو سيمنع قدوم أوليفييه جيرو من تشيلسي، فكانت إجابته "من الطبيعي أن تعمل الإدارة على إعداد مفاوضات متعددة، لهذا السبب، سيكون لدينا بدائل إذا لم تتم، لا أنكر أننا تحدثنا مع وكلاء جيرو، وسوف نقيم الوضع. فيكتور موسيس؟ مرشح بكل تأكيد".