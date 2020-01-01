ماروتا يؤكد اقتراب إريكسن من إنتر

الدنماركي على أعتاب ميلانو

أكد مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم كريستيان إريكسن من صفوف توتنهام في انتقالات يناير الجارية.

التقارير في إيطاليا وإنجلترا أشارت لحسم الصفقة مساء الخميس الماضي بين الطرفين مقابل 20 مليون يورو، شاملة الحوافز.

وقال ماروتا مع "سكاي": "نحن نتحدث مع توتنهام منذ مدة بخصوص إريكسن، أنا متفائل بخصوص الصفقة".

وأتبع: "لا نخفي أي شيء، نتمنى حسم الأمر في الأيام القادمة، وفي أسرع وقت ممكن".

وتشير التقارير أن اللاعب سيصل مساء الاثنين لميلانو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع عقود انضمامه رسمياً للنيراتزوري.

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وتتحدث وسائل الإعلام عن أن إريكسن سيوقع عقداً لأربعة أعوام مقبلة، وسيتقاضى راتباً يبلغ 10 ملايين يورو موسمياً.

وضم إنتر حتى الآن لاعبين في صورة فيكتور موسيس معاراً من تشيلسي، وأشلي يونج من مانشستر يونايتد.