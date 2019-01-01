ماروتا يعلق على شائعات انضمام إبراهيموفيتش إلى إنتر

إبرا يرحب بالعودة لإيطاليا

تويتر هيثم محمد

علق بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، على الشائعات التي ربطت النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالانضمام لناديه.

إبرا أبدى إعجابه بمدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي في حوار مساء السبت، وفتح الباب لعودته مرة جديدة للكرة الإيطالية.

وقال ماروتا مع "DAZN": "قائمة الفريق حالياً كما نريد، في ميركاتو يناير لا يوجد لاعبين كبار متاحين، إبراهيموفيتش؟ نحن متكاملين".

وأضاف: "إصابة سانشيز؟ دونها كنا سنكون أكثر سعادة، سيعود خلال شهرين ولن نقوم بتغييرات في الصعيد الهجومي".

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وتعرض سانشيز لإصابة مع منتخب بلاده أجرى على إثرها عملية جراحية ستبعده حتى نهاية الموسم بحسب التقارير: