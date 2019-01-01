ماروتا: ديربي ميلانو هو الثالث لي بعد جنوي وتورينو

ماروتا يتحدث عن تجربة ديربي ميلانو كمدير رياضي لإنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن تجربة ديربي ميلانو تعد الثالثة له بعد تورينو وجنوى، مؤكدًا أن الأمر في ميلانو يعد أكثر تنافسية.

وخسر ميلان في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمام جاره إنتر بهدفين مقابل لا شيء في ديربي الغضب الأول هذا الموسم.

وحول ذلك، قال جيوسيبي ماروتا إن عمله كمدير رياضي لإنتر سيجعله يخوض ديربي ميلانو بشيء من الحماس والرغبة في الانتصار.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

وأضاف: "لقد عايشت ذلك في تورينو عندما كنت مديرًا رياضيًا ليوفنتوس، كان الأمر أقل شراسة من ميلانو نظرًا للفارق في الطموحات بين الناديين"

وتابع: "في جنوى كان الأمر مختلفًا مع سامبدوريا، الفريقان يقعان في نفس النقطة تقريبًا وهذا شيء يجعل الأمور أكثر سخونة"

وأردف: "في ميلانو الأمور مختلفة نظرًا لحجم ميلان وإنتر وقدرتهما على المنافسة وقيمتهما التاريخية، الأمر كان شيقًا بالفعل"

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يذكر أن جيوسيبي ماروتا قد تولى منصب المدير الرياضي للنيراتزوري في ديسمبر الماضي، كرجل المرحلة في مشروع إنتر من أجل العودة.