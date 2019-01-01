سيري آ

ماروتا: ديربي ميلانو هو الثالث لي بعد جنوي وتورينو

التعليقات()
Getty Images
ماروتا يتحدث عن تجربة ديربي ميلانو كمدير رياضي لإنتر

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن تجربة ديربي ميلانو تعد الثالثة له بعد تورينو وجنوى، مؤكدًا أن الأمر في ميلانو يعد أكثر تنافسية.

وخسر ميلان في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمام جاره إنتر بهدفين مقابل لا شيء في ديربي الغضب الأول هذا الموسم.

اختيارات المحررين

وحول ذلك، قال جيوسيبي ماروتا إن عمله كمدير رياضي لإنتر سيجعله يخوض ديربي ميلانو بشيء من الحماس والرغبة في الانتصار. 

وأضاف: "لقد عايشت ذلك في تورينو عندما كنت مديرًا رياضيًا ليوفنتوس، كان الأمر أقل شراسة من ميلانو نظرًا للفارق في الطموحات بين الناديين"

وتابع: "في جنوى كان الأمر مختلفًا مع سامبدوريا، الفريقان يقعان في نفس النقطة تقريبًا وهذا شيء يجعل الأمور أكثر سخونة"

وأردف: "في ميلانو الأمور مختلفة نظرًا لحجم ميلان وإنتر وقدرتهما على المنافسة وقيمتهما التاريخية، الأمر كان شيقًا بالفعل"

تحليل | ديربي ميلانو.. كونتي الذي يعرف السر جيدًا

يذكر أن جيوسيبي ماروتا قد تولى منصب المدير الرياضي للنيراتزوري في ديسمبر الماضي، كرجل المرحلة في مشروع إنتر من أجل العودة.

إغلاق