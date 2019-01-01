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ماروتا إلى تورينو من أجل إيكاردي وناينجولان

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الثنائي خارج حسابات كونتي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا تواجد في تورينو مساء الأربعاء في محاولة لتسويق ثنائي الفريق ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان.

وأجمعت وسائل الإعلام الإيطالية أن الثنائي ناينجولان وإيكاردي خارج حسابات المدير الفني الجديد للنيراتزوري أنطونيو كونتي.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن ماروتا تواجد في تورينو وتحدث من جديد مع مسؤولين في يوفنتوس بخصوص ماورو إيكاردي، ولكن دون الكشف عن تفاصيل.

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التقارير تتحدث عن رغبة إنتر في الحصول على باولو ديبالا في صفقة تبادلية مع إيكاردي، وهو ما يرفضه يوفنتوس في الوقت الراهن.

وفي المقابل، أشار التقرير أن ماروتا تحدث مع تورينو ومسؤوليه عن احتمالية إعارة ناينجولان إلى صفوف الجراناتا الموسم المقبل.

وفي نفس السياق، تحدث "لاجازيتا" أن إنتر تلقى عرضاً من ليون بخصوص الظهير الأيسر دالبرت مقابل 18 مليون يورو ومكافآت إضافية، ولكن إنتر يطلب 20.

تورينو قد يشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل حال تأكد انسحاب ميلان من المسابقة في محاولة تفادي المزيد من العقوبات.

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