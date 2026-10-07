"العدو الأول لدولتنا" .. هجوم على كوكوريلا بعد مواجهة إسبانيا وكرواتيا

ومع ذلك، تمكنت كرواتيا مساء الثلاثاء من التقدم على حاملة لقب كأس العالم. وكان بيريسيتش، لاعب آيندهوفن، هو من سجل الهدف الأول في المباراة.

وبعد مرور ساعة من اللعب، تعادلت إسبانيا بفضل اللاعب البديل ميكيل ميرينو. ومع بقاء عشر دقائق على نهاية المباراة، اضطرت كرواتيا إلى مواصلة اللعب بعشرة لاعبين.

كان بيريسيتش قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء، ثم أوقع كوكوريلا أرضًا خلال هجمة واعدة لإسبانيا. أوقع الحكم بطاقته الحمراء على الأرض عن غير قصد، لكن مدافع ريال مدريد التقطها على الفور وأعادها إليه.

بعد ذلك، أظهر الحكم البطاقة الحمراء لبيريسيتش، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب. وفي الدقائق الأخيرة، سجل ميرينو مرة أخرى الهدف الفائز.

في كرواتيا، يغلي الغضب تجاه كوكوريلا، إذ قالت شبكة "دازن" عنه: «هناك لاعبو كرة قدم كانوا سيتصرفون بشكل مختلف عن كوكوريلا. وأنا لا أتحدث عن السقوط بحد ذاته، بل عن الإيماءة التي تلت ذلك، حيث التقط بطاقة على الفور وطالب الحكم بإظهارها. هذا سلوك غير مقبول على الإطلاق من حيث المبدأ».

كما كان المشجعون في سبليت غاضبين جدًّا من كوكوريلا. فقد تعرض لصيحات استهجان لا هوادة فيها كلما لمس الكرة.

كما أعربت الصحافة الكرواتية عن سخطها. ووصفت صحيفة «سبورتسكي نوفوستي» اللاعب الإسباني لاحقًا بـ«العدو الأول للدولة».