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أدلى مارك كوكوريلا بتصريحات مثيرة للجدل بشأن ألمانيا. ويعتقد الظهير الأيسر لريال مدريد أن الألمان يفرغون غضبهم من بطولة أمم أوروبا 2024 عليه.

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كان كوكوريلا الظهير الأيسر للمنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا 2024. وفي الدور ربع النهائي، كان من المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع البلد المضيف ألمانيا.

وانتهت المباراة في النهاية بفوز إسبانيا بنتيجة 2-1. وسجل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

أصبح كوكوريلا بعد انتهاء تلك المباراة كبش فداء في ألمانيا. فقد تصدى الظهير الأيسر لريال مدريد لتسديدة من جمال موسيالا أصابت ذراعه بقوة، لكن الحكم قرر أنها ليست لمسة يد تستوجب ركلة جزاء.

مؤخرًا، خاض كوكوريلا مباراة ودية مع ريال مدريد ضد شالكه 04 في غيلسنكيرشن. وخلال تلك المباراة، تعرض للصافرات الاستهجان المستمرة من قبل المشجعين الألمان الحاضرين.

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«إنهم يستهدفونني. إنهم يرغبون في تفريغ غضبهم عليّ. لن أتمكن أبدًا من اللعب في الدوري الألماني»، هكذا استهل كوكوريلا حديثه مع «كادينا سير».

ومع ذلك، لا يسمح المدافع البالغ من العمر 28 عامًا للمشجعين الألمان بتخويفه: «أنا أقوم بعملي فحسب. لا أهتم كثيرًا بهذا الأمر»، هكذا اختتم اللاعب السابق في تشيلسي وبرايتون حديثه.