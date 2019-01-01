ماركينيوس يؤكد جاهزيته لنهائي الكوبا ويحذر البرازيل من بيرو

المواجهة الثانية للسيليساو ضد بيرو بالبطولة

أكد ماركينيوس مدافع المنتخب البرازيلي، جاهزيته لخوض نهائي كوبا أميركا 2019 أمام بيرو بعد غد الأحد.

ماركينيوس في مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتيني بعد مرور 18 دقيقة، حيث حسم السيليساو النتيجة لصالحه 2/0.

وقال مدافع باريس سان جيرمان عن حالته:"أنا بحالة جيدة الآن وصحتي سليمة، بعد قضاء الأيام الماضية في الفندق أتعافى من المرض".

وأضاف:"شعرت بحمى بعد مباراة الأرجنتين وقمت بعدها بتعاطي بعض الأدوية التي أعادتني لكامل عافيتي".

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وعن مواجهة ليونيل ميسي:"اللعب ضده لم يكن سهلاً أبداً، وكذلك منتخب الأرجنتين بشكل عام فريق مميز وتغلبنا عليهم بصعوبة شديدة".

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الاستعداد للنهائي:"بدأنا التحضير لتلك المناسبة منذ بداية البطولة، الحصص التدريبية حافلة بالندية والحماس لتحقيق اللقب على أرضنا".

إمكانية رحيل تيتي عن تدريب الفريق:"القرار يعود له، ولكن إذا نظرت للأرقام والإحصائيات ستجدها في صالحة بشكل واضح منذ كأس العالم".

اللعب ضد بيرو:"كرة القدم تتغير بسرعة شديدة، لعبنا ضدهم في دور المجموعات في حالة، والآن نواجههم في ظروف مختلفة تماماً، التأهل للنهائي صعب جداً على أي فريق".

يذكر أن البرازيل تغلبت على بيرو بخماسية نظيفة في الدور الأول للكوبا، قبل أن يحقق الفريق البيروفي المفاجأة، ويشق طريقه للنهائي بالفوز على أوروجواي وتشيلي.