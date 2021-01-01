ماركينيوس بحزم: مباراة الإياب تتطلب شخصية.. من لا يمتلكها لا يسافر إلى إنجلترا!

تصريحات قوية من القائد..

اعترف ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، أن فريقه لم يتعامل بالصورة الصحيحة مع مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، لكنه رفض الاستسلام وأكد حظوظ بي آس جي بمباراة الإياب.

وكان باريس سان جيرمان قد تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بعد أن كان متقدمًا بهدف في الشوط الأول عبر ماركينيوس، إذ أسكن الفريق الإنجليزي شباك العملاق الفرنسي بهدفين عبر دي بروينه ورياض محرز.

الفرصة لا تزال مواتية لباريس من أجل العودة في النتيجة إيابًا الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد، وماركينيوس أخذ في الشد من أزر زملائه بتصريحات نارية بعد مباراة الذهاب.

الدولي البرازيلي قال "سكن شباكنا هدفان غبيان جدًا، هذه هي التفاصيل وهذه هي دوري أبطال أوروبا، عليك أن تدير هذه التفاصيل بصورة صحيحة وأفضل، وأن تبقى قويًا أمام المرمى".

كما أضاف "مباراة العودة؟ سوف يتطلب الأمر شخصية، ومن لا يؤمن بها يجب ألا يذهب إلى هناك، يتطلب الأمر عقلية المحارب والقيام بكل ما يلزم للوصول إليه".

وواصل "نحن قريبون جدا، يجب ألا نشك الآن في أنفسنا، علينا تحسين ما لم نفعله جيدًا اليوم، لكن لدينا ما يلزم لتغيير الوضع، علينا أن نؤمن بأنفسنا ونكون أقوياء في الفترة المقبلة".

وأتم "في الشوط الثاني اليوم كنّا متأخرين جدًا، لم نتمكن من الخروج من مناطقنا والسيتي كان أكثر عدوانية، علينا أن نكون أكثر اتساقًا في كلا الشوطين بالمباراة المقبلة".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد عانى في آخر ربع ساعة بعدما تعرض إدريسا جاي للطرد إثر تدخله العنيف على إلكاي جوندوان، ليتأكد غيابه هو الآخر عن مباراة الإياب بالنسبة لكتيبة مارويسيو بوتشيتينو.