ماركينوس يطالب ببقاء نيمار في باريس

مستقبل النجم البرازيلي غامض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب ماركينوس، مدافع باريس سان جيرمان، مواطنه نيمار بالاستمرار في صفوف النادي وعدم الرحيل الفترة المقبلة.

وأثار حديث ناصر الخليفي، رئيس بي إس جي، عن الضوابط بالفريق وإمكانية التضحية بأي نجم لا يلتزم باب الحديث عن إمكانية مغادرة نيمار.

وقال ماركينوس للإعلام بعد لقاء البرازيل وفنزويلا: "كصديق ومشجع وزميل لنيمار أطالبه بالبقاء، لاعب بحجمه وإمكانياته يصنع الفارق".

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وأكمل: "لم أتحدث معه لأنني مركز على المنتخب، ولكنه يعرف ما يجب فعله وكذلك الرئيس، ليس لدي علم بوجود أي مفاوضات أو حديث".

ويغيب نيمار عن صفوف البرازيل في بطولة كوبا أمريكا بالبلاد بعد إصابته في لقاء قطر الودي قبل بداية المسابقة بأيام.

وتعادلت البرازيل سلباً فجر الأربعاء مع فنزويلا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمسابقة.