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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ماركيزيو يهاجم كونتي بسبب إنتر ويرشح كلوب لتدريب يوفنتوس

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كونتي قريب من تدريب النيراتزوري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

هاجم كلاوديو ماريكيزيو، لاعب يوفنتوس السابق وزينيت الحالي، المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بعد التقارير عن قرب توليه تدريب إنتر الموسم المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية أن كونتي وإنتر اتفقا على تولي المدرب القيادة الفنية اللنيراتزوري، بانتظار الجولتين المتبقيتين من الموسم الحالي للإعلان الرسمي.

وقال ماركيزيو مع "توتوسبورت": "هو شخص محترف، ولكن نادراً الآن ما تجد رموز حقيقية للفرق".

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وأكمل: "في نفس الوقت هو شخص ذو تأثير قوي، أي مكان حل فيه أتى معه بالنتائج والنجاح، والأشخاص الذي يهاجمونه هو نفسهم من يغيرون 10 لاعبين كل عام في فريقهم".

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وسبق لكونتي وماركيزيو العمل سوياً في يوفنتوس وقتما كان الثنائي ضمن التشكيلة التي سيطرت على الدوري الإيطالي في الفترة من 2012 وحتى 2015.

وكشف ماركيزيو عن تطلعاته لمدرب يوفنتوس المقبل: "لو بقى أليجري فلا يوجد مشاكل، ولكن يعجبني كلوب حتى الموت، وطريقة لعبه تتناسب مع الكرة الإيطالية".

ويلعب ماركيزيو الموسم الحالي مع زينيت في الدوري الروسي بعد رحيله الصيف الماضي عن صفوف يوفنتوس بالاتفاق بين الطرفين.

 

 

 

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