ماركيزيو يكشف سبب رفضه للانتقال إلى البريميرليج

الأولوية ليوفنتوس، والرقم 8 في أيدٍ أمينة بحسب ماركيزيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كلاوديو ماركيزيو نجم يوفنتوس السابق واللاعب المعتزل مؤخراً، أنه لم يقرر طبيعة خطوته المقبلة بعد، كما كشف عن سبب عدم انتقاله للبريميرليج في الماضي.

وقال ماركيزيو لصحيفة ديلي ميل:"لم أستبعد أي شيء بعد، ولم أقرر ما سأفعله حتى الآن".

وعن الويلزي آرون رامسي لاعب يوفي الحالي :"رقم 8 الذي كنت أرتديه بات في أيدٍ أمينة الآن، آرون رامسي لاعب رائع".

وعن انتقاله إلى البريميرليج في الماضي قال:"التجربة الإنجليزية ممتعة بالنسبة لي، ولكن طوال مسيرتي كان يوفنتوس أولويتي كلاعب".

وأوضح:"لا يمكن القول أني كنت قريباً من الأندية الإنجليزية، ولكن كان هناك اهتماماً من فريقي مانشستر (يونايتد وسيتي) بالإضافة إلى تشيلسي".

يذكر أن ماركيزيو اعتزل في عمر 33 عاماً بعد سلسلة من الإصابات المتعددة في الركبة.