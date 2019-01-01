ماركيزيو يتعرض لسطو مسلح على منزله في تورينو

جريمة سرقة بالإكراه ضد أحد أساطير كرة القدم الإيطالية ونادي يوفنتوس

تعرض نجم نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق كلاوديو ماركيزيو إلى حاثة سطو مسلح على منزله في تورينو من قبل لصوص.

وأبلغ ماركيزيو الشرطة والتي تدخلت فور إبلاغها، حيث تتفقد حاليا تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة في المنطقة في محاولة للتعرف على هوية الجناة.

وقام 4 لصوص بالهجوم على منزل كلاوديو ماركيزيو وتهديده هو وزوجته من أجل سرقة بعض المقتنيات ما بين الأموال والمجوهرات والساعات.

وبمجرد الحصول على المسروقات لاذوا بالفرار من خلال عربة كانت تنتظرهم أسفل المنزل، وهذا وفقًا للرواية التي ذكرتها وسائل الإعلام الإيطالية.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن كلاوديو ماركيزيو وزوجته عاشا حالة من الرعب نتج عنها عدم معرفتهما بحجم المسروقات.

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يذكر أن كلاوديو ماركيزيو قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي مطلع أكتوبر الحالي بعد مسيرة قضى أغلبها بقميص نادي يوفنتوس الإيطالي.