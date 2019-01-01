ماركيزيو: إنييستا ظُلم بسبب ميسي ولا أدري كيف لم يتوج بالكرة الذهبية

ماركيزيو يرى أن إنييستا حُرم من الكرة الذهبية في وجود ميسي ورونالدو

تحدث النجم الإيطالي المعتزل ولاعب يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيو حول أحقية أندريس إنييستا بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن أي من سنوات توهجه.

وكان ماركيزيو قد أشاد من قبل بإنييستا، وتبادل القمصان معه عقب لقاء برشلونة ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015.

وحول ذلك، قال كلاوديو ماركيزيو إن وجود ليونيل ميسي ظلم إنييستا في مسألة الظهور كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم أو في التتويج بالجوائز الفردية.

وأضاف: "إنييستا لاعب مبهر، إنه يمتلك 3 عقول أحدهم في قدمه اليمنى وأحدهم في قدمه اليسرى والثالث في رأسه، هو يرى اللعبة بشكل مختلف عن الجميع"

وتابع: "لا أعلم كيف لم يحقق الكرة الذهبية ولا مرة خلال مسيرته، لقد حاولوا شرح هذا الأمر كثيرًا من قبل ولكنني في كل مرة لا أفهمه ولا أقتنع به"

وأردف: "أعلم أن هناك ليونيل ميسي، ولكن بالنسبة لي يظل إنييستا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ برشلونة على الإطلاق"

يذكر أن أندريس إنييستا قد ترشح للكرة الذهبية في 2010 رفقة ميسي وتشافي ولكن البرغوث الأرجنتيني هو من حقق اللقب في النهاية، ولم يحصل إنييستا على أي لقب فردي كبير سوى أفضل لاعب في أوروبا 2012.