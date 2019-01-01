ماركوس يقود تدريبات الأهلي بدلًا من برانكو

الأهلي يستعد لاستئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قاد ماركو مساعد برانكو المدير الفني لأهلي جدة السعودي، تدريبات الفريق، أمس الخميس، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويسعى الأهلي في الوقت الحالي لترتيب أوراقه للعودة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدرب المساعد قاد التدريب وتطبيق بعض التكتيك بشكل خفيف خلال المران.

وأشارت الصحيفة أن برانكو متواجد حاليًا في الصين لحضور أحد الاجتماعات الخاصة به حيث سيعود خلال أيام قليلة.

إقرأ أيضًا - الاتحاد السعودي لكرة القدم: مباراة كأس السوبر يناير المقبل

ويخوض الأهلي التدريبات بدون اللاعبين الدوليين على رأسهم عمر السومة وزوكانوفيتش وساريتش ويوسف البلايلي.