"ماركا" تكشف عن أحدث المنضمين لقائمة ضحايا زيدان

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن أحدث الأسماء التي استقرت إدارة ريال مدريد على التخلص منها هذا الصيف، لتمويل مشروع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن صانع ألعاب الفريق إيسكو، سيجد نفسه مجبرًا على الرحيل عاجلاً وليس آجلاً، وذلك على الرغم من رغبته في البقاء لفترة أخرى، على أمل أن يُثبت أن ما حدث معه في الموسم المنقضي، كان للنسيان لا أكثر.

وذكرت الصحيفة، أن المدرب زين الدين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز، اتفاقا على التخلص من الدولي الإسباني، لما وصفه التقرير لرغبة الإدارة في "إعادة استثمار الأموال في الفريق"، وذلك ببيع المشبعين بالبطولات والزائدين عن الحاجة، لتمويل باقي الصفقات المنتظرة.

ولفت المصدر، أنه في حال رفع إيسكو الراية البيضاء أمام ناديه، فسوف تكون وجهته القادمة إما يوفنتوس، ليجمع شمله بزميل الأمس كريستيانو رونالدو، أو خوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان، وذلك استنادًا للأنباء المتداولة منذ فترة عن اهتمام عملاقي إيطاليا وفرنسا باللاعب.

وبصم صاحب الـ27 عامًا على واحد من أسوأ مواسمه في مسيرته الاحترافية، تارة بسبب لعنة الإصابات وتارة أخرى لتجاهله من قبل المدرب السابق سانتياجو سولاري، وحتى بعد عودة زيدان لقيادة الفريق في ولايته الثانية، لم يستعد إيسكو الصورة البراقة المعروفة عنه، وأنهى الموسم بستة أهداف من مشاركته في 37 مباراة في مختلف المسابقات، أغلبها كبديل.