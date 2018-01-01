مارسيلينو يُلمح لرحيل باتشواي عن فالنسيا

بات مان" لم ينجح مع الخفافيش"

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

شرح المدير الفني الإسباني، مارسيلينو، مستقبل اللاعب البلجيكي ميشي باتشواي، مع نادي فالنسيا الإسباني والمعار من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ويقضي البلجيكي الدولي، الموسم الحالي معارًا لصفوف الخفافيش الإسبانية، حيث لم يقدم المردود الكبير، بالمشاركة في 13 مباراة بالليجا، وتسجيل هدف وحيد.

ويلتقي فالنسيا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بعدما تأكد انتقاله لمسابقة الدوري الأوروبي، باحتلاله المركز الثالث خلف يوفنتوس الإيطالي والشياطين الحمر.

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المدير الفني ألمح لمستقبل لاعبه في المؤتمر الصحفي: "في الوقت الحالي نحلل الموقف النهائي وسنقرر ما سنقوم به، هناك تعاقد ولا أعرف الأمور الإدارية، لكن سننظر إلى الأفضل في فالنسيا وسنتخذ القرار الأفضل".

وفشل باتشواي، أن يقدم مثل ما قدم مع بوروسيا دورتموند الألماني، منتصف الموسم الماضي، بعدما سجل 7 أهداف خلال 10 مباريات بالدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم.

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ولم يحظَ لاعب مارسيليا الأسبق، بفرصة كبيرة في تشيلسي، على الرغم من تسجيله 9 أهداف في 28 مباراة بقميص البلوز في أول مواسمه منها هدف التتويج بلقب الدوري أمام ويست بروميتش ألبيون.