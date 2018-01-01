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دوري أبطال أوروبا

مارسيلينو يضع ثقته في عودة بايلي لمستواه

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مدرب فالنسيا كان مدرب فياريال الذي أتى منه اللاعب إلى أولد ترافورد..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى مارسيلينو مدرب فالنسيا اعتقاده بأن إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد سيستعيد مستواه سريعاً بعد تلك الفترة الأخيرة، وذلك قبل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.

 

وقال مارسيلينو في المؤتمر الصحفي:"أنا محظوظ للغاية بأني حصلت على إريك كلاعب كرة قدم، إنه لاعب خارق للعادة وشخص خارق للعادة أيضاً".

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وأضاف:"أشعر بالأسف بسبب إصاباته، لأني أعلم أنها تؤثر على مستواه. أعرف أنه يمر بوقت صعب ويعاني للحصول على نسق ثابت مع الفريق".

وتابع:"لا أتمنى له سوى الأفضل وأشعر أن صغر سنه سيساعده خلال تلك الأوقات الصعبة، وسيكون لاعباً هاماً للغاية بالنسبة ليونايتد".

وأوضح:"أعتقد أنه يلعب بشكل جيد مع يونايتد حين يلعب، ولكن بسبب الإصابات هو لا يحصل على الحظ الذي يستحقه".

يذكر أن المدافع الإيفواري كان قد انتقل إلى يونايتد في صيف 2016 قادماً من فياريال الذي كان مارسيلينو يدربه في ذلك الوقت.

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