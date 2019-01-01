مارسيليا ورايولا يدعمان بالوتيلي ضد عنصرية جماهير هيلاس فيرونا

ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا ينال دعمًا كبيرًا من ناديه السابق مارسيليا ووكيله مينو رايولا بسبب العنصرية التي تعرض لها ضد هيلاس فيرونا.

أكد نادي مارسيليا عن دعمه التام للاعبه الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي عقب واقعة العنصرية الأخيرة التي تعرض لها في لقاء فريقه بريشيا ضد هيلاس فيرونا في الدوري.

جاء هذا في رسالة نشرها النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وكتب خلالها: "لا يوجد مكان للعنصرية، ادعموا ماريو بالوتيلي".

ودعم مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير اللاعب أيضًا برسالة عبر الموقع نفسه وكتب: "نحن نقف مع ماريو، وضد كل أشكال العنصرية، هؤلاء من يقدمون على تلك التصرفات جهلاء".

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وكان بالوتيلي قد تعرض لهتافات ومضايقات عنصرية من جماهير فريق هيلاس فيرونا مما تسبب في انفجاره غاضبًا حيث سدد الكرة لمدرجاتهم في وسط المباراة.

وخرج المدير الفني لهيلاس فيرونا إيفان يوريتش في تصريحات مثيرة للجدل عقب المباراة حيث أكد أن الهتافات لم تكن عنصرية بينما كان الهدف منها مضايقة اللاعب فقط كأي خصم.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد، وكان الهدف الوحيد لبريشيا في المباراة بأقدام ماريو بالوتيلي.