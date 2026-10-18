كأنهم يلعبون في حي باربيس: 4 أهداف عربية في مباراة فرنسية واحدة .. جويري يثأر لذاته وتألق جزائري مغربي!

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ليلة عربية بامتياز في مباراة الـ(ليج 1)..

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أين كانوا يلعبون؟ في حي باربيس أم لاكانبير؟ عفوًا إنها مزحة، ولكني بحثت حول الأماكن الأكثر حضورًا للمهاجرين العرب في فرنسا، خاصة وإن كان الحديث حول مباراة فرنسية، بطابع عربي بامتياز، جمعت بين أنجيه ومارسيليا في (ليج 1).

في ميدان ريمون كوبا، كان مارسيليا شاهد على امباراةليج)ساحق ضد مضيفه أنجيه بنتيجة (5-2)، في مباراة الجولة السابعة من الدوري الفرنسي "2026-2027".

ولكن، لم تكن النتيجة تلك اللقطة المميزة، بل في بصمة اللاعبين العرب الذين قدموا ليلة لا تنسى، بكل المقاييس..

ماذا حدث في ريمون كوبا؟

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في هذا الملعب الذي يحمل اسم الأسطورة الفرنسية الذي حمل الكرة الذهبية لعام 1958، كان مارسيليا يسحق أنجيه، ولكن اللقطة الحقيقية تمثلت في نقطتين..

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* عدد اللاعبين العرب الذين شاركوا في المباراة، وهم 7 لاعبين، بتنوع جزائري مغربي، ما بين أمين جويري، حمد عبدلي، أمين حارث، و"البديل" نايف أكرد، في صفوف مارسيليا، أمام أمين السباعي، ياسين بلخديم، أمين الوزاني، مع أنجيه.

* عدد اللاعبين العرب الذين سجلوا أهدافًا في المباراة، حيث حملت 4 أهداف توقيعًا عربيًا، من أصل سبعة في مجمل المباراة، ما بين أمين حارث، حمد عبدلي، أمين جويري، وأمين الوزاني.

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وإذا ما استثنينا أهداف إيجور بايتشاو ونوهو كاميسوكو "مارسيليا" وليلان راوليساو "أنجيه"، فإن مهرجان المباراة كان "عربيًا" بامتياز.





فرصة مثالية للرد على الانتقادات

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ورغم أن لغة الأرقام قد أنصفت أمين حارث، جناح مارسيليا، والذي قدم مباراة استثنائية، دفاعيًا وهجوميًا، تفوق فيها على تيموثي وياه، الذي صنع تمريرتين حاسمتين، وفق موقع "سوفا سكور"، إلا أن المستفيد الأكبر في تلك الليلة ربما يعد أمين جويري، الذي جاء الهدف بمثابة "طوق نجاة" له.

المهاجم الجزائري الذي أهدر ركلة جزاء بعد تصدي الحارس أنتوني لوبيز، قبل أن يعيد الكرة إلى المرمى، في الدقيقة 60، كان بحاجة إلى تلك اللمسة التي تُعد بمثابة ردً على جميع الانتقادات التي طالته في الأسبوع الماضي، خاصة بعد الخسارة أمام أولمبياكوس، في الدوري الأوروبي، التي جلبت رسائل الهجوم تجاهه، من قِبل محللي شبكة RMC، الفرنسية، حينما صرّح المحلل وليد أشرشور بأن وضعية المهاجم الجزائري تثير القلق، فيما وصفه الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، بأنه يتحصل على راتب ضخم لا يستحقه، وأنه يتصرف بغرور ويحسب نفسه نجمًا كبيرًا.

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نموذج مصغر لتاريخ هدافي الـ(ليج 1)

وربما يعد الوصف الأمثل لمباراة أنجيه ومارسيليا، بأنها بمثابة نموذجًا مصغرًا لتاريخ هدافي العرب في الدوري الفرنسي، والذي يشهد سيطرة جزائرية مغربية.

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تاريخ يتصدره المغربي حسن أقصبي، الذي شارك بـ3 أندية فرنسية، وهم نيم أولمبيك وستاد رانس وموناكو، بـ173 هدف في 293 مباراة، بينما شهد اكتساحًا جزائريًا بين تواجد رشيد مخلوفي في الوصافة بـ143 هدف، متفوقًا على المغربي عبد الكريم كريمو "الثالث"، ثم سيطرة محاربي الصحراء، ما بين مصطفى دحلب وماحي خنان وأحمد أوجاني وأندي ديلور ومحمد سالم.