مارسيلو يَعد جماهير ريال مدريد بتعويض مأساة الموسم الماضي

ويكشف بعض من كواليس معسكر مونتريال

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بعث جناح ريال مدريد مارسيلو رسالة هامة لمشجعي النادي، وذلك قبل بدء موسمه الرابع عشر على التوالي بقميص النادي الملكي، مؤكدًا أن الجميع يبذل كل ما في وسعه في الجولة الاستعدادية، لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي.

وبصم الدولي البرازيلي على موسم للنسيان في حملة 2018-2019، ما بين الابتعاد لفترات ليست قصيرة بداعي الإصابة، وبين الجلوس على مقاعد البدلاء لليافع ريجيليون –المنتقل حديثًا إلى صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة-، إلا أن صاحب الـ31 عامًا تعهد بتصحيح الأوضاع في الموسم الجديد.

وأثناء وجوده في معسكر الميرينجي في مونتريال الكندية، قال مارسيلو في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتلونية "نتعامل بمنتهى الحماس والجدية لنفوز بكل شيء، والجميع يتدرب بجدية للاستمرار بشكل جيد طوال الموسم".

لحظة أصطدام الكرة بعيسى ماندي والتي أحتسب الحكم على أثرها ركلة جزاء للنسور😑pic.twitter.com/3Qpin76Z1M#إفريقيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

وأضاف "نحن نُسحق في فترة الاستعداد للموسم الجديد لنعيد السعادة للجماهير، وهدفنا الرئيس الفوز بكل شيء (الموسم المقبل)"، مضيفًا بشأنه وضعه كنائب للقائد قبل أن يخوض موسمه الـ14 "هذا حلم لأنني أفعل ذلك مع أفضل فريق في العالم، سيكون موسمي الرائع عشر، لكن ما زال لدي نفس الحماس عندما جئت لليوم الأول، هذا الشعور لم يتغير".

الجدير بالذكر أن اللوس بلانكوس سيخوض 3 مباريات ودية في أمريكا الشمالية ضد بايرن ميونخ، آرسنال وأتليتكو مدريد ضمن منافسات كأس الأبطال الودية، ثم سيصطدم بتوتنهام في كأس "أودي" قبل بدء موسم الليجا.