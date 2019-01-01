مارسيلو: نيمار أفضل من هازارد

رغم انضمام هازارد لريال مدريد لكن مارسيلو يحلم بنيمار

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد مارسيلو، لاعب ريال مدريد، أنّ مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أفضل من إيدين هازارد زميله في الملكي.

ريال مدريد كان يرغب في التعاقد مع نيمار ولكنّه اتجه لضم هازارد من تشيلسي.

وقال صاحب الـ 31 عامًا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "إيدين لاعب من طراز رفيع ومبهر ولكن لا يمكن مقارنته مع نيمار لأن الأخير أفضل".

وأوضح: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، وحينما تدافع أمامه تجده دائمًا قادر على إيجاد طرق مبتكرة لتجاوز الدفاع".

مارسيلو واصل: "انضمام نيمار إلى ريال مدريد سيكون رائعًا. الفريق يجب أن يقوم بأفضل ما لديه لضم الافضل في العالم ولا أعتقد أن تاريخ اللاعب مع برشلونة سيكون مشكلة".

وحول قلة دقائق اللعب التي حصل عليها مع سانتياجو سولاري، علّق البرازيلي: "أحترم كل أعضاء النادي من اللاعبين حتى الرئيس ولذلك لم أرغب في التسبب بأزمات بسبب عدم المشاركة".

📍الجزائر

🏟️ ملعب 5 جويليه



الفرحة ثم الفرحة ثم الفرحة 😍



هكذا احتفلت الجماهير بهدف بغداد ⚽️🇩🇿🏆 pic.twitter.com/mRCqSP92JS — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

واختتم: "قضيت فترة طويلة أحاول أن أحسن من نفسي لأثبت أحقيتي باللعب ولكني لم أتلقى أي رد فعل ولم أفهم تفسير ما حدث معي".

جدير بالذكر أنّ سولاري اعتمد على سيرجيو ريجيليون قبل أن يأتي زين الدين زيدان ويعيد مارسيلو أساسيًا.