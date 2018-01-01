مارسيلو: مورينيو مدرب كبير وأشكره على ما قدمه لي في ريال مدريد

مدافع ريال مدريد مارسيلو يوجه رسالة لمورينيو بعد إقالته من مانشستر يونايتد

أبدى مارسيلو مدافع فريق ريال مدريد تعاطفه مع جوزية مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بعد إقالته من تدريب الفريق اليوم الثلاثاء.

وكان مورينيو قد سبق له تدريب مارسيلو في ريال مدريد، وتوج معهم بالليجا وبكأس الملك.

مارسيلو الذي يتواجد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات كأس العالم للأندية قال: "مورينيو مدرب كبير، أكن له كل الاحترام وأشكره على ما قدمه لي في ريال مدريد، لست أنا من يقول هل سيعود لريال مدريد أم لا، بقائه بدون نادٍ حاليًا أمر محزن بكل تأكيد".

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أما عن مواجهة فريق كاشيما انتلرز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية قال اللاعب البرازيلي: "نحن جائعون للفوز بالمزيد من الألقاب، فريقنا الآن يعيش في غرفة الملابس كعائلة واحدة وأصدقاء داخل الملعب وخارجه".

أما عن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قال مارسيلو: "المباراة أمام أياكس أمستردام ستكون صعبة بكل تأكيد، ولكنها ستكون ممتعة أيضًا".