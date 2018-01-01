مارسيلو: ريال مدريد يفتقد أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو

مدافع ريال مدريد يكشف كيف تأثر الملكي بخروج كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي. تعرف على تصريحات مارسيلو

اعترف مدافع ريال مدريد، مارسيلو، أن الفريق الملكي يفتقد لخدمات هدافه التاريخي، كريستيانو رونالدو.

رونالدو رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي منضمًا إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية: "ريال مدريد يفتقد أفضل لاعب في العالم، لم يكن فقط مجرد زميلي في الفريق ولكنّه صديق مقرب أيضًا كما أنّ علاقته جيدة مع سيرخيو راموس ولوكا مودريتش". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وتابع: "من الطبيعي أنه حينما لا تمتلك أفضل لاعب في العالم سوف تفتقده، ولكننا أيضًا نمتلك الأفضل في كل مركز".

وواصل: "أي فريق في العالم يتمنى امتلاك كريستيانو رونالدو، ولكن ريال مدريد سيتسمر بغض النظر عن الراحلين والقادمين".

🇪🇸 ريال مدريد في دوري الأبطال حتى الآن



✅ 4 فوز

⛔️ 0 تعادل

❌ 2 هزيمة

سجّلوا : 12 هدف

استقبلوا: 5 أهداف

⚽️ هدّاف الفريق: بيل/بنزيما برصيد 3 أهداف

🅰️ أكثر من صنع أهداف بيل/بنزيما/كروس برصيد 3 أهداف



📆 حامل لقب النسخة الماضية#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/z0wq0nMPsR — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

وكان كريستيانو رونالدو قد أكد أن يوفنتوس أفضل فريق لعب له وأنّ العلاقة بين اللاعبين تشبه العائلة عكس ما كان يحدث في فرق آخر لعب لها.

كما تحدث صاروخ ماديرا حول إمكانية انضمام مارسيلو إلى صفوف يوفنتوس ومزاملته مرة أخرى.

ريال مدريد يقدم أسوأ بداية له في الدوري الإسباني كما خسر مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.