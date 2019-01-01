ميلان وأرسنال ينتظران رحيل مارسيلو عن ريال مدريد

هل يرحل مارسيلو عن ريال مدريد؟

قرر مارسيلو، لاعب ريال مدريد، مغادرة النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام من أرسنال وميلان يوفنتوس وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

ريال مدريد تعاقد مع فيرلاند ميندي من ليون خلال سوق الانتقالات الصيفية لشغل مركز الظهير الأيسر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ صاحب الـ 31 كان يرغب في الحصول على عقد جديد مع ريال مدريد والاستمرار حتى الاعتزال في صفوف الملكي.

وأوضحت أنّ الانتقادات التي تعرض لها اللاعب خلال الموسم الماضي وعدم المشاركة بانتظام مع سانتياجو سولاري دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وأكدت أنّه رغم تولي زيدان تدريب الملكي ومنح اللاعب فرصة أكبر، إلا أنّ انضمام ميندي للفريق ورفض الإدارة تحسين عقده جعله يخطط للمغادرة.

وتلقى اللاعب عددًا من العروض من باريس سان جيرمان وأرسنال وميلان ويوفنتوس ولكنّه لم يحدد قراره بعد.

واستُبعد اللاعب من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا بعد تراجع مستواه.