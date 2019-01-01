مارسيلو: أدعم قرار نيمار ولا يجب الضغط على هازارد

تعرف على تصريحات مارسيلو حول نيمار وهازارد

أعلن مارسيلو، لاعب ريال مدريد، تأييده قرار نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، فيما يخص مستقبل الأخير رافضًا الضغط المبكر على إيدين هازارد.

مارسيلو غاب عن قائمة البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا.

وقال مارسيلو في تصريحات مع شبكة ESPN: "ريال مدريد فريق يحتاج دائمًا لامتلاك العناصر الأفضل القادرين على مساعدته في المستقبل".

وتابع: "إيدين هازارد لاعب رائع ولكن لا يجب وضع الضغط عليه مبكرًا وعلينا منحه فرصة للتأقلم مع الفريق وخوض الفترة التحضيرية على الأقل قبل أن يندمج مع المجموعة".

قائد ريال مدريد الثاني أشار إلى أهمية التعاقد مع لاعبين مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو مشيرًا إلى أنّهم خطوة رائعة لبناء المستقبل.

واختتم: "لا أعرف شيئًا عن خطة نيمار في الموسم المقبل، إنّه صديقي وأدعمه وأتمنى له الأفضل سواء استمر في باريس أو عاد لإسبانيا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد اقتراب برشلونة من حسم صفقة نيمار.