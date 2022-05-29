مارسيلو "الأكثر تتويجًا" يعلن الرحيل عن ريال مدريد

الظهير البرازيلي المخضرم يرحل عن ريال مدريد بعد مسيرة حافلة أصبح خلالها أكثر لاعب تتويجًا في تاريخ النادي الملكي.

أكد البرازيلي مارسيلو قائد نادي ريال مدريد الإسباني رحيله عن النادي الملكي عند نهاية عقد في 30 يونيو 2022.

وانتظر الظهير الأيسر المخضرم إلى ما بعد فوز ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق اللقب الرابع عشر في المسابقة، للكشف عن قراره.

مارسيلو سيرحل عن ريال مدريد وهو أكثر لاعب تتويجًا في تاريخ النادي الملكي، بعد أن حصد 25 لقبًا.

ماذا قال مارسيلو؟

مارسيلو لم يعلن عن قراره فورًا بعد نهاية المباراة، حيث أراد الاستمتاع قدر الإمكان بالاحتفالات بحصد اللقب مع زملائه.

وقال البرازيلي: "أشعر بفرح وعاطفة كبيرة، من الصعب علي التحدث، لأنني أستطيع رؤية عائلتي وجميع زملائي هنا".

وأضاف: "الموسم انتهى، وحققنا ما حققناه باستحقاق، هذه لحظة غريبة في رأسي، لقد فزت بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، ولم أكن لأفكر مطلقًا في أنني سأحقق ذلك".

وأكمل: "كنا جميعًا نتعرق ونركض ونقاتل مع الفريق، هذه اللحظات مخصصة للاعبين الصغار الذين خاضوا للتو أول نهائي لهم، وهم بالفعل ناضجون جدًا، إنها لحظة مجنونة، علينا تهنئة المشجعين الذين ساندونا طوال الطريق".

وعلى الرغم من ذلك، وفي وقت لاحق، قال مارسيلو للصحفيين إنه لن يلعب مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وهو القرار الذي توقعه الكثيرون.

Marcelo has confirmed he will leave Real Madrid 👋 pic.twitter.com/aoF2LEfLzN — GOAL (@goal) May 29, 2022

ماذا حقق مارسيلو مع ريال مدريد؟

مسيرة مارسيلو مع ريال مدريد مليئة بالإنجازات، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.

ومحليًا، حصد لقب الدوري الإسباني في ست مناسبات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، إلى جانب خمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

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