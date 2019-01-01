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مارسيال يوافق على التجديد لمانشستر يونايتد

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المهاجم الفرنسي يختار البقاء مع الشياطين الحمر والتوقيع على عقد جديد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

وافق أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، على تجديد عقده مع النادي الإنجليزي للاستمرار لفترة أطول.

صاحب الـ23 عاما ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في يونيو القادم، ولكن إدارة النادي قامت بتفعيل أحد البنود بعقده يقضي باستمراره لموسم إضافي.

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ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن مارسيال سيبقى مع الشياطين الحمر لفترة أطول من ذلك، بعد موافقته على التجديد.

ومن المقرر أن يعلن النادي الإنجليزي توقيع مارسيال على عقد جديد تبلغ مدته 5 سنوات.

وكان مارسيال قريباً من مغادرة مانشستر الصيف الماضي، ولكن المدرب جوزيه مورينيو فضل استمراره ومنحه الفرصة لإثبات نفسه.

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وبالفعل يقدم اللاعب مستوى مميز مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي، سواء مع مورينيو أو المدرب الحالي أولي سولشار.

ونجح الفرنسي في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدف آخر في 23 مباراة لعبها بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن.

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