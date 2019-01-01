مارسيال يستعيد قميصه السابق بعد رحيل إبراهيموفيتش ولوكاكو

أنطوني مارسيال نجم فريق مانشستر يونايتد يستعيد القميص رقم ٩ من جديد بعدما كان قد فقده قبل عدة أعوام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استعاد اللاعب الفرنسي أنطوني مارسيال نجم فريق مانشستر يونايتد قميصه رقم ٩ من جديد بعدما كان قد تركه بعد انضمامه للشياطين الحمر.

جاء هذا عقب رحيل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي كان يرتدي القميص من قبله، حيث تخلى الفرنسي عن القميص رقم ١١ الذي ارتداه مؤخرًا.

👋 Lukaku

➡ Martial



Anthony Martial is Man Utd's number 9 again!pic.twitter.com/uEsKUbZl5H — Goal (@goal) August 9, 2019

وكان لوكاكو قد ارتدى القميص رقم ٩ في مانشستر يونايتد لأشهر قليلة قبل أن يتركه لصالح زلاتان إبراهيموفيتش الذي انضم من بعده للنادي.

وتسبب ذلك الموقف في أزمة كبيرة بمانشستر يونايتد حيث أن اللاعب فقد ميزة استخدام رقم قميصه في الدعايا الخاصة به بعدما كان يرتدي نفس القميص في فرنسا.

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ورحل إبراهيموفيتش قبل أشهر عن مانشستر يونايتد بعدما تعرض لإصابة كبيرة وانضم لصفوف لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، ليرتدي لوكاكو من بعده نفس القميص.

جدير بالذكر أن لوكاكو كان قد انضم لصفوف إنتر الإيطالي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الإنجليزي، مقابل ٦٥ مليون يورو دون الإضافات.