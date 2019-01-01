مارسيال يمنح وكيله الضوء الأخضر للتفاوض حول تجديد عقده

المهاجم بات جاهزًا للبقاء طويلًا في مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

منح أنتوني مارسيال وكيله الضوء الأخضر لبدء مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، حسبما أفادت صحيفة ميرور الإنجليزية.

ويُحاول النادي تجديد عقد مهاجمه الذي ينتهي عام 2020 منذ بداية الموسم، لكن العلاقة المتوترة مع المدرب السابق جوزيه مورينيو كانت عائقًا أمام نجاح تلك المفاوضات، إذ لم يرغب اللاعب في الاستمرار بالفريق حال واصل المدرب البرتغالي رحلته معه.

لكن رحيل "السبشال وان" وتعيين أولي جونار سولشار وتألق اللاعب تحت قيادته أدى لتغيير رأيه، إذ بات جاهزًا حاليًا للبقاء في ملعب أولد ترافورد طويلًا، ولذا أوعز إلى وكيله "فيليبي لامبولي" للتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي حول تجديد العقد مقابل حصوله على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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وكان اللاعب الفرنسي قد قال "أنا سعيد، ألعب الآن أكثر مما لعبت سابقًا، وآمل أن يستمر هذا. أريد مواصلة إحراز الأهداف وهذا بالطبع سيساعد النادي، طالما أنا ألعب فأنا سعيد جدًا".

أما المدرب سولشار، فقد سبق وأبدى رغبته في تجديد عقد مارسيال، بقوله "الأمر يعود للاعبين، لكن حين تكون في مانشستر يونايتد فأنت في أفضل نادٍ في العالم. بالنسبة لي، أتمنى أن أساعد أو أوجه أولئك اللاعبين للتفكير بالبقاء في هذا النادي".

أتم المدرب النرويجي الذي رفض مرارًا الرحيل عن أولد ترافورد رغم أنه لم يكن أساسيًا في الفريق "إن كنت تلعب بانتظار في مانشستر يونايتد، أعتقد أنك يجب أن تتمسك بالفرصة للبقاء هنا وتصبح جزءً من التاريخ".