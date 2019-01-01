مارسيال: سولشار طالبني بتسجيل الأهداف

أنطوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يؤكد على رغبته في مساعدة الفريق بمركزه الجديد كرأس حربة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي أنطوني مارسيال نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته الغامرة بعودته لمركز رأس الحربة في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تلقى حديثًا تشجيعيًا من قبل المدير الفني أولي جونر سولشار في الأيام الماضية.

وقال مارسيال: "منذ أن كنت طفلًا صغيرًا لعبت كمهاجم، لكن في نفس الوقت أنا أستمتع باللعب على الأطراف هذه الأيام بشكل كبير".

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وأضاف: "سيكون من الرائع أن أحصل على الفرصة من جديد كرأس حربة، أتمنى أن أساعد الفريق في ذلك المركز وأن أسجل الكثير من الأهداف".

وأكمل: "سولشار قال لي إنني لدي الكثير من المسؤولية ملقاة على عاتقي، ويجب أن أسجل الأهداف، سأحاول أن أقوم بذلك، فنحن نعمل بشكل شاق في التدريبات لتحسين كافة النواحي".

جدير بالذكر أن مارسيال كان قد استعاد القميص رقم ٩ أخيرًا بعدما كان قد فقده عقب وصوله لصالح زلاتان إبراهيموفيتش ومن بعده روميلو لوكاكو.