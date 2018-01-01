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الدوري المصري الممتاز

مارتين لاسارتي يؤازر الأهلي أمام النجوم من ملعب السلام

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لاسارتي يتواجد في ملعب السلام لمؤازرة الأهلي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ملعب السلام، من أجل متابعة الفريق الأحمر أمام النجوم.

الأهلي سيواجه فريق النجوم، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثاني عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب السلام.

لاسارتي تواجد في مدرجات ملعب السلام، من أجل متابعة والتعرف على لاعبيه عن قرب، قبل أن يتولى المسؤولية بشكل رسمي.

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وتعاقد الأهلي مع المدرب الأوروجوياني، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يتولى الآن المسؤولية محمد يوسف بشكل مؤقت.

الأهلي يحتل المركز الثامن في ترتيب فرق الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

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