مارتين لاسارتي: أحلم بالتتويج بلقب قاري بأمريكا الجنوبية

مدرب الأهلي يتحدث عن طموحاته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه يثق في فريقه السابق يونيفرسيداد شيلي، بعد سلسلة نتائجه السلبية خلال الفترة الماضية.

الفريق التشيلي ودع بطولة كأس ليبرتادوريس من الدور الأول، حيث يحتل المركز الـ13 بترتيب الدوري، وأقصى رينجرز دا تالكا ووصل إلى دور الـ16 بكأس تشيلي.

لاسارتي قال خلال تصريحات لصحيفة "انكانتشا" التشيلية: "أحب العودة مرة أخرة إلى تشيلي، حيث قضيت أوقات جيدة كثيرة، وأمتلك ذكريات رائعة، وأريد العودة لتدريب يونيفرسيداد شيلي".

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واستدرك لاسارتي: "أنا سعيد الآن في فريق النادي الأهلي، وكنت أحلم بالتتويج بلقب دولي في أمريكا الجنوبية، وكنت قريبًا من تحقيق ذلك لاعبًا ومدربًا".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته، متمنيًا أن تمنحه كرة القدم فرصة أخرى، من أجل تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دولي في أمريكا الجنوبية.

وكان لاسارتي قد تولى مهمة تدريب فريق يونيفرسيداد التشيلي، خلال الفترة من 2013 إلى 2017.