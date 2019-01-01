مارتينيلي يواصل التألق في الدوري الأوروبي
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واصل جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال الواعد تقديم عروضه الجيدة مع ناديه في الدوري الأوروبي.
جاء ذلك بتسجيله لهدف في شباك فيتوريا جيماريش البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وبذلك يسجل اللاعب 3 أهداف بالمسابقة الأوروبية في مباراتين مع الجانرز.
وكان مارتينيلي قد سجل في شباك ستاندارد لياج البلجيكي هدفين، ليرفع حصيلته إلى 3 بهدف الليلة.
Gabriel Martinelli has scored three goals for Arsenal in the Europa League this season:— Squawka Football (@Squawka) October 24, 2019
⚽️⚽️ vs. Standard Liege
⚽️ vs. Vitoria
In red hot form for the Gunners in Europe. 🔥 pic.twitter.com/Y0ToVh27iF
يذكر أن مارتينيلي -18 عاماً- كان قد انضم لآرسنال في الصيف الماضي قادماً من الدوري البرازيلي.